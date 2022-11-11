متظاهرون يحتجون أثناء خطاب بايدن في كوب27... والأمن يتدخل

الإعلان

أبعد عناصر أمن الأمم المتحدة مجموعة من المتظاهرين عن جلسة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة خلال مؤتمر المناخ المنعقد في مصر، بعدما أطلقوا صيحات وإعتراضات أثناء خطابه.وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس أنه أثناء إلقاء بايدن لكلمته، صرخ أحد الحضور وبدا أنه من السكان الأصليين من أميركا اللاتينية أو الشمالية "التعويض عن إنبعاثات الكربون حل خاطئ".وأشار المحتج الذي اقتيد خارج قاعة الجلسة من قبل أفراد الأمن بذلك إلى خطة أميركية يمكن من خلالها لأصحاب الشركات تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الإستثمار في مشروعات مناخية في بلدان العالم النامي لتقليل إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.وقال المتظاهر: "نحن نتجه نحو إنهيار مناخي وشيك، ولن ينقذنا جيف بيزوس"، في إشارة إلى مؤسس شركة التجارة الإلكترونية الشهيرة "أمازون".