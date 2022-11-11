ماكرون يتحدث مع قادة دول من جنوب العالم يؤيدون السلام في أوكرانيا

الإعلان

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال منتدى باريس للسلام مع زعماء دول من جنوب العالم دعوا إلى "مفاوضات" لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي يعاني العالم بأسره تداعياتها.وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز خلال نقاش استضافه ماكرون إن "هذه الحرب تتسبب في مجاعة" في "نصف الكرة الأرضية الجنوبي" وبالتالي فهي "ليست حرب دول الشمال" بل هي "أيضا حرب دول الجنوب".ودعا فرنانديز إلى بدء "مفاوضات لإرساء السلام"، مؤكدا أن أميركا اللاتينية ستكون "جالسة حول الطاولة".وشدد الرئيس الأرجنتيني على أن "الأخلاق تتطلب منا الدعوة للسلام"، مضيفا أنه "من المهم تثمين كلمة السلام مرة أخرى" لأنه "لا يوجد شيء أكثر ثورية من المطالبة بالسلام".