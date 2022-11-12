بايدن يصل إلى كمبوديا لحضور قمة "آسيان"

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بنوم بنه السبت لحضور قمة آسيان الإقليمية قبل اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في إندونيسيا.
وأثناء مشاركته في قمة آسيان، من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة أيضا مع قادة كمبوديا واليابان وكوريا الجنوبية. وتأتي زيارة بايدن لآسيا بعد محطة قصيرة له في مصر حيث شارك في مؤتمر المناخ كوب 27.
وسيدعو الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ إلى كبح جماح "أسوأ نزعة" لدى كوريا الشمالية ويُبلغه بأن حشد بيونغ يانغ أسلحة سيؤدي إلى "تعزيز" الوجود العسكري الأميركي في آسيا، حسبما أعلن مسؤول أميركي كبير السبت.