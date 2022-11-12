ترامب يعلن الثلاثاء ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

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يُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أنّه "مرشّح للانتخابات الرئاسيّة" لعام 2024، حسبما أكّد الجمعة أحد مستشاريه المقرّبين.وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يُقدّمه صديق آخَر للرئيس الجمهوري السابق هو ستيف بانون، إنّ "الرئيس ترامب سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة. وسيكون إعلانا احترافيا جدا ومتقنا جدا".وأشار ميلر إلى أنّه التقى في وقت سابق الجمعة ترامب (76 عامًا) الذي قال له "بالطبع سأترشّح. سأفعل ذلك، وأريد التأكّد من أنّ الناس يُدركون أنّني متحمّس وأنّنا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرفون أنّني سأترشّح".