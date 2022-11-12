الجيش البورمي يقتل خمسة مدنيين في ولاية راخين... الوضع في بورما يشتعل!

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غوتيريش: على بورما "العودة إلى مسار التحول الديموقراطي فورا"



أحرقت قوات المجلس العسكري في بورما منازل وقتلت خمسة مدنيين على الأقل في قرية بولاية راخين، وفق شهادات سكان جمعتها وكالة فرانس برس الجمعة، في انتهاك لوقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين.ودهم الجنود قرية سِن إن جيي الخميس بعد أن نصب مقاتلون من "جيش أراكان" كمينا لمركبات قوات المجلس العسكري على أحد الطرق، وفق شهادات متطابقة أدلى بها سكان.وصرح لفرانس برس قروي فار طلب عدم كشف اسمه "سمعت العديد من الانفجارات والطلقات" وكان الجنود "يطلقون النار من مروحيات". وأضاف أنه عند عودته الجمعة بعد مغادرة القوات، رأى خمسة قتلى يبدو أن بعضهم أصيب بالرصاص والبعض الآخر تعرض للطعن، وتابع "لقد خفتُ كثيرا بعد رؤية أجسادهم".عدد القرويين القتلى غير واضح، إذ تحدث سكان آخرون عن مقتل تسعة مدنيين، كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع سبعة قتلى على الأقل. وصرح المتحدث باسم "جيش أراكان" خاينغ ثو خا لوكالة فرانس برس بأن تسعة قرويين معظمهم من كبار السن قتلوا بأيدي جنود المجلس العسكري الذين هاجموا القرية بعد أن "احتجز" مقاتلون من جماعته عربة عسكرية. وأضاف "سنتخذ الاجراءات اللازمة للرد"، فيما لم يتسن التواصل مع المجلس العسكري للتعليق.يذكر أن الجيش البورمي يواجه تمردا مسلحا من جانب أقليات عرقية، ولا سيما بولاية راخين في غرب البلاد. اذ ان غالبية عناصر "جيش أراكان" بوذيون قوميون، وهو يعارض وجود مسلمي الروهينغا ويطالب بمزيد من الحكم الذاتي للسكان البوذيين في هذه المنطقة الفقيرة بغرب البلاد.ويسعى المجلس العسكري الحاكم إلى القضاء على المعارضة منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي العام الماضي. وانتقد الجمعة قرار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التواصل مع جماعات المعارضة للبحث عن سبل لتهدئة الأزمة الدامية في البلاد.في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت من بنوم بنه حيث التقى قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان)، المجلس العسكري البورمي إلى "العودة إلى طريق التحوّل الديموقراطي فورًا".ووصف غوتيريش الوضع بأنّه "كابوس لا نهاية له" في بورما التي تشهد منذ انقلاب شباط 2021 نزاعًا دمويًا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سلمي له حتّى الآن.وقال غوتيريش للصحافيّين "أحضّ السلطات في بورما على الاستماع إلى شعبها والإفراج عن السجناء السياسيّين والعودة إلى طريق التحوّل الديموقراطي فورا"، مؤكدا أن "هذا هو السبيل الوحيد للاستقرار والسلام".