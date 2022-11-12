أخبار دولية
12 تشرين الثاني 2022 - 05:08
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القضاء الإيراني يتهم 11 شخصا بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات

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القضاء الإيراني يتهم 11 شخصا بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات
Lebanon News
وجّه القضاء الإيراني الى 11 موقوفا بينهم امرأة، تهما تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول السبت.
 
     
وتشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. 
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وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.
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