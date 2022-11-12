تظاهرات عنيفة في سانتا كروز ورئيس بوليفيا يرفض تقديم موعد إحصاء سكاني

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شهدت مدينة سانتا كروز العاصمة الاقتصادية لبوليفيا، في يومها العشرين من الاحتجاجات، أعمال عنف مرتبطة بالمطالبة بتقديم موعد إحصاء سكاني، وهو اقتراح يرفض الرئيس لويس آرسي تحقيقه.ورفض الرئيس اليساري مساء الجمعة تقديم موعد التعداد. وقال للتلفزيون الرسمي إن "الإحصاء سيجرى في 23 آذار 2024". لكنه وعد بإعادة توزيع أموال الدولة في الأشهر الستة اللاحقة له على كل المناطق حسب النتائج الديموغرافية الجديدة. كما دعا رئيس الدولة إلى "عودة الهدوء والسلام والحياة الطبيعية إلى منطقة سانتا كروز".ستُستخدم نتائج التعداد المقرر تنظيمه في 2024، لإعادة حساب توزيع المقاعد في البرلمان والموارد العامة.وتعتبر منطقة سانتا كروز التي تحكمها المعارضة اليمينية أنها محرومة بسبب إحصاء سكاني قديم أجري قبل أكثر من عشر سنوات. وهي تخشى ألا يتم تحديث تمثيلها في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2025 .تخطط سانتا كروز لعقد اجتماع على مستوى المدينة أو اجتماع شعبي الأحد المقبل لتحديد موقفها من إعلان الرئيس.