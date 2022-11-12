أخبار دولية
12 تشرين الثاني 2022 - 07:54
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مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بمصر

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مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بمصر
Lebanon News
لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.
 
     
وذكرت وسائل اعلام محلية أن الحادثة نتجت عن اختلال عجلة القيادة في يدي السائق من دون أن توضح أسباب ذلك.
 
     
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