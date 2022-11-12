مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بمصر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بمصر,مقتل 19,مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بمصر

LBCI News Lebanon

لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.





وذكرت وسائل اعلام محلية أن الحادثة نتجت عن اختلال عجلة القيادة في يدي السائق من دون أن توضح أسباب ذلك.



