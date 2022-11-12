العلاقات بين الرياض وواشنطن ليست على ما يرام

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LBCI News Lebanon

يوم الجمعة في الخامس عشر من شهرِ تموز الماضي، نحو الساعة السادسة، نزل الرئيس الأميركي جو بايدن من سيارته الليموزين المصفحة في جدة، ولبس سترته، ومشى على سجادة أرجوانية اللون ومد قبضة يده اليمنى نحو ولي عهد السعودي محمد بن سلمان...