أخبار دولية
12 تشرين الثاني 2022 - 15:25
Back

العلاقات بين الرياض وواشنطن ليست على ما يرام

العلاقات بين الرياض وواشنطن ليست على ما يرام Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,الرياض,العلاقات بين الرياض وواشنطن ليست على ما يرام
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
يوم الجمعة في الخامس عشر من شهرِ تموز الماضي، نحو الساعة السادسة، نزل الرئيس الأميركي جو بايدن من سيارته الليموزين المصفحة في جدة، ولبس سترته، ومشى على سجادة أرجوانية اللون ومد قبضة يده اليمنى نحو ولي عهد السعودي محمد بن سلمان... 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً