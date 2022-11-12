ماكرون يناقش أزمة لبنان مع ولي العهد السعودي

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تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت، واتفق الزعيمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الإحتياجات الإنسانية" للبنان، بحسب بيان صادر عن الإليزيه.وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثة تركزت خصوصًا على لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد".وأعلن الإليزيه أن "ماكرون إتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الإحتياجات الإنسانية لشعب لبنان".كما تحدث رئيس الجمهورية وولي العهد عن التهديدات التي يتعرض لها إستقرار المنطقة، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين.وأشار ماكرون إلى أن "السعودية يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لضمان أمنها".