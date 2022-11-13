بايدن: الانتخابات النصفية عززت وضعي السياسي

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رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن النجاح غير المتوقّع للديموقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.واعتبر بايدن، في بنوم بنه حيث يلتقي عددًا من الزعماء في إطار قمّة آسيان، بأنّه بات في موقع "أقوى".ولفت، بعد فوز حقّقه الديموقراطيّون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أنه يشعر أنّه بحال جيّدة وهو يتطلّع إلى العامين المقبلين.وفي ما يتعلّق بلقائه نظيره الصيني، قال بايدن: "أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني"، مضيفًا أنّهما دائمًا ما كانا يُجريان "محادثات صريحة".واشار الرئيس الاميركي إلى أنه والرئيس الصيني لديهما القليل جدا من سوء الفهم، وعليهما فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر.وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلِن فوز السناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لقنوات تلفزيونية أميركيّة.وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديموقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.