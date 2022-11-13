أخبار دولية
13 تشرين الثاني 2022 - 01:28
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وفاة لبنانيَين في حادث سير في ميشيغان

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وفاة لبنانيَين في حادث سير في ميشيغان
Lebanon News
توفي الزوجان الدكتور عمر سالمين ومنال قادري في حادث سير "مروع" في آن أربور في ميشيغان في الولايات المتحدة الاميركية.

يُذكر أن عمر ومنال يقيمان في ميشيغان ولديهما 4 أطفال، 3 أولاد وفتاة.
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