أخبار دولية
13 تشرين الثاني 2022 - 01:28
13/11/2022 01:28:23
وفاة لبنانيَين في حادث سير في ميشيغان
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
توفي الزوجان الدكتور عمر سالمين ومنال قادري في حادث سير "مروع" في آن أربور في ميشيغان في الولايات المتحدة الاميركية.
يُذكر أن عمر ومنال يقيمان في ميشيغان ولديهما 4 أطفال، 3 أولاد وفتاة.
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