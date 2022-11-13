وفاة لبنانيَين في حادث سير في ميشيغان

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

توفي الزوجان الدكتور عمر سالمين ومنال قادري في حادث سير "مروع" في آن أربور في ميشيغان في الولايات المتحدة الاميركية.



يُذكر أن عمر ومنال يقيمان في ميشيغان ولديهما 4 أطفال، 3 أولاد وفتاة.