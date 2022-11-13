وزراء مجموعة العشرين يطلقون صندوقا بـ1,4 مليار دولار لمواجهة الأوبئة

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أطلق وزراء الصحة والمال في دول مجموعة العشرين صندوقا بقيمة 1,4 مليار دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلا، وذلك قبيل انطلاق أعمال قمة قادة التكتل المرتقبة الأسبوع المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية.وأُعلن عن الصندوق خلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وتحدّث خلاله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.وقال ويدودو في خطاب عبر الفيديو إن مجموعة العشرين اتّفقت على تأسيس صندوق وبائي من أجل منع الأوبئة والاستعداد لها، وساهم مانحون من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة العشرين، إضافة إلى منظمات خيرية، في التمويل. لكنه غير كاف.ولفت إلى الحاجة لمبلغ قدره 31 مليار دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلا.ولفت إلى أنه علينا ضمان صمود المجتمع في مواجهة الوباء، مشددا على أنه لا يمكن لوباء أن يواصل حصد الأرواح وتدمير مفاصل الاقتصاد العالمي.وساهمت الولايات المتحدة بملغ قدره 450 مليون دولار، أي قرابة ثلث إجمالي التمويل.وذكّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الصندوق المشترك يعد مثالا لما يمكن لمجموعة العشرين القيام به للتعامل مع المشاكل التي يواجهها العالم.وعبّرت عن فخرها إزاء ما حققناه، معتبرا أن الخطوات التي قمنا بها هذا العام ستساعد في إيصال رؤية بشأن هندسة صحية عالمية في حال أفضل وأكثر استجابة.