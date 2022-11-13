لافروف يصل إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إلى جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث سيمثّل الثلاثاء والأربعاء الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.وأعلن الكرملين الجمعة غياب الرئيس الروسي عن مجموعة العشرين بسبب قيود جدول الأعمال. لكن يُنظر إلى هذا الغياب على أنه علامة على العزلة في خضمّ التدخّل العسكري في أوكرانيا.ووصل الوزير الروسي على متن طائرة روسية رسمية حطت في مطار دينباسار آتياً من بنوم بنه، حيث حضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان، مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية التي تأسست من أجلها هذه الصيغة التي تجمع الاقتصادات الرئيسية في العالم، بدلاً من القضايا الأمنية التي تقع ضمن اختصاص الأمم المتحدة.وقالت: "نرفض رفضاً قاطعاً تسييس مجموعة العشرين، وإدخال مواضيع غير ذات صلة وتتعمّد المواجهة في مناقشاتها، وعزل المشاركين على أساس اتهامات كاذبة".ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بالي أيضاً مساء اليوم.وسيلتقي الاثنين نظيره الصيني شي جينبينغ قبل قمة مجموعة العشرين التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء، والتي يبدو أنّ الانقسامات بشأن غزو أوكرانيا تهيمن عليها.