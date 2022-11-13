الارهاب يضرب وسط اسطنبول

الارهاب يدق باب اسطنبول..

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LBCI News Lebanon

هكذا اهتز الامن في قلب اسطنبول.



ففي عز الازدحام بالمارة بشارع الاستقلال السياحي والتجاري الشهير في منطقة تقسيم دوى انفجار بعد الساعة الرابعة من يوم الاحد حاصدا قتلى وعشرات الجرحى.



