أخبار دولية
13 تشرين الثاني 2022 - 14:45
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اليكم قراءة في نتائج الانتخابات النصفية الاميركية مع المحلل في شؤون الولايات المتحدة والشرق الأوسط جو معكرون

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Lebanon News
نتائج الانتخابات النصفية الاميركية كانت مفاجأة لناحية فوز الحزب الديمقراطي اذ انّ استطلاعات الرأي كانت تتحدث عن ترجعه في مقابل تقدم الحزب الجمهوري.

اليكم قراءةٌ في نتائج الانتخابات مع المحلل في شؤون الولايات المتحدة والشرق الأوسط جو معكرون...
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