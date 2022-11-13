أخبار دولية 13 تشرين الثاني 2022 - 14:45 13/11/2022 14:45:00 اليكم قراءة في نتائج الانتخابات النصفية الاميركية مع المحلل في شؤون الولايات المتحدة والشرق الأوسط جو معكرون

اليكم قراءة في نتائج الانتخابات النصفية الاميركية مع المحلل في شؤون الولايات المتحدة والشرق الأوسط جو معكرون

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LBCI News Lebanon

نتائج الانتخابات النصفية الاميركية كانت مفاجأة لناحية فوز الحزب الديمقراطي اذ انّ استطلاعات الرأي كانت تتحدث عن ترجعه في مقابل تقدم الحزب الجمهوري.



اليكم قراءةٌ في نتائج الانتخابات مع المحلل في شؤون الولايات المتحدة والشرق الأوسط جو معكرون... الإعلان

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