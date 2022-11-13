كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية؟

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LBCI News Lebanon

عاد بنيامين نتنياهو.. ولكن هذه المرّة عاد ومعه زواجٌ سياسيٌ مرتقب بين اليمين واليمين المتطرّف في إسرائيل.