أخبار دولية
13 تشرين الثاني 2022 - 14:47
13/11/2022 14:47:00
كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية؟
كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية؟
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LBCI News Lebanon
عاد بنيامين نتنياهو.. ولكن هذه المرّة عاد ومعه زواجٌ سياسيٌ مرتقب بين اليمين واليمين المتطرّف في إسرائيل.
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