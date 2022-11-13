قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في وسط سوريا

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استهدف قصف إسرائيلي مساء الأحد مواقع في محافظة حمص في وسط سوريا، تصدّت له الدفاعات الجوية السورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي" وأسقطت "عدداً منها"، من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.وبثّ التلفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية "لصواريخ العداون الإسرائيلي".وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن انفجارات بعد قصف إسرائيلي بأربعة صواريخ استهدف المنطقة، التي يقع فيها مطار الشعيرات العسكري وتضم مواقع عسكرية عدة تابعة لقوات النظام وأخرى لمجموعات موالية لإيران، بينها حزب الله اللبناني.وسبق لإسرائيل أن استهدفت في 8 تشرين الثاني 2021 مطار الشعيرات ومحيطه، ما أدى وفق الاعلام الرسمي إلى إصابة جنديين بجروح.وتنفّذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طال آخرها في 27 تشرين الأول نقاطاً في محيط دمشق، وتسبّب وفق المرصد بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران.خلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله.ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.