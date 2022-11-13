زيلينسكي: الروس ارتكبوا في خيرسون "الفظائع نفسها" التي ارتكبوها في مناطق أوكرانية أخرى

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اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية التي كانت تحتل جزءا من منطقة خيرسون استعاده الجيش الأوكراني أخيرا، ارتكبت فيه "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق اوكرانية أخرى كانت تحتلها.وقال زيلينسكي في مداخلة "تم العثور على جثث القتلى، جثث مدنيين وعسكريين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها (التي ارتكبها) في مناطق أخرى من بلادنا حيث تمكن من الدخول"، واعدا "بالعثور على كل قاتل وإحالته امام القضاء". واشار ايضا الى إحصاء 400 "جريمة حرب" روسية من دون أن يوضح ما اذا كانت تتصل فقط بمنطقة خيرسون.