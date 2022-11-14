أخبار دولية
14 تشرين الثاني 2022 - 01:12
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إيران تعيد سجن الناشطة الحقوقية ناهد تقوي

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إيران تعيد سجن الناشطة الحقوقية ناهد تقوي
Lebanon News
سُجنت الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهد تقوي مجددا بعد أن كان سُمح لها في تموز بمغادرة السجن في إيران لتلقي علاج طبي حسبما أعلنت ابنتها الأحد لوكالة الـ"أ.ف.ب.".
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