أخبار دولية
14 تشرين الثاني 2022 - 01:12
14/11/2022 01:12:33
إيران تعيد سجن الناشطة الحقوقية ناهد تقوي
إيران تعيد سجن الناشطة الحقوقية ناهد تقوي
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LBCI News Lebanon
سُجنت الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهد تقوي مجددا بعد أن كان سُمح لها في تموز بمغادرة السجن في إيران لتلقي علاج طبي حسبما أعلنت ابنتها الأحد لوكالة الـ"أ.ف.ب.".
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إيران تعيد
سجن الناشطة الحقوقية ناهد تقوي
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