سوناك يشارك في قمة مجموعة العشرين ويشدد لهجته حيال الصين

الإعلان

توجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد إلى إندونيسيا حيث يُشارك في قمّة لمجموعة العشرين، سيدعو خلالها القوى الأخرى إلى الاتّحاد ضدّ "جهات خبيثة" في الاقتصاد العالمي، في هجوم مُستتر على الصين.وتولّى سوناك رئاسة الحكومة منذ ثلاثة أسابيع. وخلال هذا الاجتماع المخصّص للقوى العظمى والذي تستضيفه بالي، من المقرّر أن يجتمع سوناك وجهًا لوجه مع الرئيس الأميركي جو بايدن للمرّة الأولى.وسيشدّد سوناك على أهمّية الوحدة الغربيّة بمواجهة روسيا في خضمّ الحرب على أوكرانيا، وهو يريد أيضًا من حلفائه تعزيز النظام المالي الدولي، ولا سيّما منظّمة التجارة العالميّة، حسبما ذكر داونينغ ستريت مساء الأحد.