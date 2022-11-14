أخبار دولية
14 تشرين الثاني 2022 - 02:27
Back

وزيرة الخزانة الأميركية: إنهاء الحرب في أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشاكل الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية: إنهاء الحرب في أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشاكل الاقتصاد العالمي Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, أوكرانيا,أميركا,وزيرة الخزانة الأميركية: إنهاء الحرب في أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشاكل الاقتصاد العالمي
episodes
وزيرة الخزانة الأميركية: إنهاء الحرب في أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشاكل الاقتصاد العالمي
Lebanon News
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو الطريقة الأفضل لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمي، في رسالة واضحة إلى روسيا قبل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. 
 
وقالت يلين لصحافيين على هامش اجتماع مع نظيرها الفرنسي برونو لومير إن إنهاء الحرب التي تشنها روسيا هو واجب أخلاقي وهو ببساطة أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي.
الإعلان
 
والغزو الروسي لأوكرانيا ليس مطروحا بشكل رسمي على جدول أعمال القمة التي تضم 20 اقتصادا رئيسيا.
 
ودعت موسكو مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والمالية بدلا من القضايا السياسية والأمنية. لكن الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تسعة أشهر كانت لها تداعيات اقتصادية عميقة، تجلت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
 
وتدعو إندونيسيا، الدولة المضيفة للقمة، إلى مفاوضات سلام وترفض إدانة موسكو مباشرة.
 
وشدد برونو لومير من جهته على الحاجة إلى العمل للتخفيف من الآثار الاقتصادية للنزاع. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي: "أعتقد أن القضية الأولى المطروحة على الطاولة هي سبل خفض أسعار الطاقة وكيفية التخلص من التضخم".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً