أخبار دولية
14 تشرين الثاني 2022 - 04:05
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الصين تعرب عن أملها في إعادة العلاقات مع واشنطن "إلى مسارها" خلال قمة مجموعة العشرين

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الصين تعرب عن أملها في إعادة العلاقات مع واشنطن &quot;إلى مسارها&quot; خلال قمة مجموعة العشرين
Lebanon News
أعربت الصين الإثنين عن أملها في أن يعيد الاجتماع بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن قبيل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، العلاقات "إلى مسارها".
 
     
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس بشأن توقّعات الصين من المحادثات التي تجري وجهاً لوجه في بالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري "نأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين، للسيطرة على الخلافات وتعزيز التعاون المفيد للطرفين، وتجنّب سوء التفاهم وسوء التقدير لدفع العلاقات الأميركية الصينية إلى مسارها الصحيح ومن أجل التنمية الصحية والمستقرّة". 
 
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