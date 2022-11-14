أخبار دولية
14 تشرين الثاني 2022 - 04:31
14/11/2022 04:31:18
زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة اليابان ولا تحذير من تسونامي
زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة اليابان ولا تحذير من تسونامي
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LBCI News Lebanon
رصد زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة وسط اليابان الإثنين، ليهز طوكيو وغيرها من المدن، وفق ما أفاد مسؤولون، إلا أنه لم يدفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي.
وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية بأن مركز الزلزال يقع قبالة محافظة ميه على عمق حوالى 350 كلم.
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