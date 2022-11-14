زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة اليابان ولا تحذير من تسونامي

رصد زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة وسط اليابان الإثنين، ليهز طوكيو وغيرها من المدن، وفق ما أفاد مسؤولون، إلا أنه لم يدفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي.وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية بأن مركز الزلزال يقع قبالة محافظة ميه على عمق حوالى 350 كلم.