إيران تؤكد حازتها "أدلة" على ضلوع أجانب في "أعمال الشغب"

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أكدت إيران على لسان المتحدث بإسم وزارة خارجيتها الإثنين حيازتها "أدلة" على ضلوع موقوفين أجانب في "أعمال شغب" تشهدها على هامش إحتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.واندلعت في إيران إعتبارًا من 16 أيلول إحتجاجات في أعقاب وفاة الشابة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم إلتزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الإحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب". ووجه القضاء تهمًا لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات.وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف عدد من الأجانب لارتباطهم بالإحتجاجات، خصوصًا من بولندا وإيطاليا وفرنسا.