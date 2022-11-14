شي أكد لبايدن أن العالم "كبير بما يكفي" لازدهار كل من الولايات المتحدة والصين

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أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي جو بايدن الإثنين أن العالم "كبير بما يكفي" لازدهار بلديهما وأن مصالح مشتركة "كثيرة" تجمع بينهما حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.وقال شي لبايدن عقب ثلاث ساعات من المحادثات أنه "في ظل الظروف الراهنة، فإن الصين والولايات المتحدة تتقاسمان الكثير من المصالح المشتركة" مضيفا أن بكين لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو "تغيير النظام الدولي القائم"، داعيا الجانبين إلى "أن يحترم كل منهما الآخر".وحذّر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من تجاوز "الخط الأحمر" مع بكين بشأن جزيرة تايوان. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله لبايدن "إن مسألة تايوان هي في صميم المصالح الجوهرية للصين، والقاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية".