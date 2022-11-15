أخبار دولية
15 تشرين الثاني 2022 - 12:06
Back

ساحل العاج ستسحب تدريجاً جيوشها المنتشرة في مالي

ساحل العاج ستسحب تدريجاً جيوشها المنتشرة في مالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعثة حفظ السلام, مالي,ساحل العاج,ساحل العاج ستسحب تدريجاً جيوشها المنتشرة في مالي
episodes
ساحل العاج ستسحب تدريجاً جيوشها المنتشرة في مالي
Lebanon News
ستسحب جمهورية ساحل العاج تدريجاً جيوشها المنتشرة في مالي ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بحلول آب 2023، وفق رسالة بعثتها السلطات في أبيدجان إلى الأمم المتحدة وأطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
     
وقالت رسالة البعثة الدائمة لساحل العاج لدى الأمم المتحدة: "بأمر من حكومة ساحل العاج، تؤكد البعثة الدائمة انسحاب أفراد جيش وشرطة ساحل العاج المنتشرين في صفوف مينوسما تدريجاً".
الإعلان
     
وأضافت: "لم يعد بإمكان سرية الحماية المتمركزة في موبتي القيام بعمليات تناوب، ولا نشر ضباط أركان وضباط شرطة متوقعين على التوالي في تشرين الأول وتشرين الثاني 2022". 
     
ولم يؤكد جيش ساحل العاج لوكالة فرانس برس ما إذا كانت عمليات التناوب توقفت بالفعل. 
      
وأشارت ساحل العاج أيضا إلى أن جنود وعناصر أخرى موجودة في صفوف مينوسما لن يقوموا بعمليات تناوب في آب 2023.
     
ولم يُقدّم أي سبب رسمي للانسحاب، لكن العلاقات بين مالي وساحل العاج شهدت توتراً كبيراً في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد اعتقال 49 جنديًا من ساحل العاج في تموز الماضي في باماكو.
      
وبعد إطلاق ثلاثة منهم، لا يزال 46 محتجزين في مالي التي تتهمهم بأنهم مرتزقة في حين تؤكد أبيدجان أنهم كانوا سيشاركون في أمن الكتيبة الألمانية من الخوذ الزرق في مالي.
    
ويأتي هذا الإعلان في اليوم التالي لإعلان بريطانيا أنها تريد سحب وحدتها "أسرع مما كان متوقعا". 
    
وأشارت لندن إلى التقارب بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو منذ العام 2020 ومجموعة فاغنر شبه العسكرية المعروفة بقربها من نظام موسكو.
الإعلان
إقرأ أيضاً