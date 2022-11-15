أخبار دولية
15 تشرين الثاني 2022 - 15:07
15/11/2022 15:07:00
هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟
هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوكرانيا, روسيا,قمة العشرين,هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
بعشاءٍ تخلَلَهُ عرضًا موسيقيًا، انتهى اليومُ الاوّل من قمةِ مجموعةِ العشرين التي تضمُ قادة اكبرَ اقتصاداتِ العالم وبغيابِ الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين وحضورِ وزيرِ خارجيتِه سيرغي لافروف..
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
قمة العشرين
روسيا
اوكرانيا
إقرأ أيضاً