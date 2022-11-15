هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟

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LBCI News Lebanon

بعشاءٍ تخلَلَهُ عرضًا موسيقيًا، انتهى اليومُ الاوّل من قمةِ مجموعةِ العشرين التي تضمُ قادة اكبرَ اقتصاداتِ العالم وبغيابِ الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين وحضورِ وزيرِ خارجيتِه سيرغي لافروف..