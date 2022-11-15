أخبار دولية
15 تشرين الثاني 2022 - 15:07
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هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟

هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوكرانيا, روسيا,قمة العشرين,هل تُحققُ قمةُ مجموعة العشرين نجاحًا؟
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Lebanon News
بعشاءٍ تخلَلَهُ عرضًا موسيقيًا، انتهى اليومُ الاوّل من قمةِ مجموعةِ العشرين التي تضمُ قادة اكبرَ اقتصاداتِ العالم وبغيابِ الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين وحضورِ وزيرِ خارجيتِه سيرغي لافروف.. 
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