أخبار دولية
15 تشرين الثاني 2022 - 12:30
15/11/2022 12:30:19
مقتل شخصين في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية
قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية
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LBCI News Lebanon
قُتل شخصان اليوم، في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وفق ما أكد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام.
ولفت الى أنّ الضربات استهدفت مدينة شيبيكينو. وقال: "هناك قتيلان وثلاثة جرحى".
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