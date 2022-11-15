أخبار دولية
15 تشرين الثاني 2022 - 12:30
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مقتل شخصين في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية

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مقتل شخصين في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية
Lebanon News
قُتل شخصان اليوم، في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وفق ما أكد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام.
     
ولفت الى أنّ الضربات استهدفت مدينة شيبيكينو. وقال: "هناك قتيلان وثلاثة جرحى".
 
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