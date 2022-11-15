أخبار دولية
15 تشرين الثاني 2022 - 14:50
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حريق في مطار بغداد... هل من إصابات؟ (فيديو)

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حريق في مطار بغداد... هل من إصابات؟ (فيديو)
Lebanon News
تعرّض ثلاثة أشخاص لحالات اختناق طفيفة جراء حريق اندلع في مطار بغداد الدولي، وفق ما أعلن مسؤول مشيرا إلى أن حركة الملاحة لم تتأثر.
 
وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة نيران بلغ ارتفاعها سقف المنشأة قرب مكاتب تسجيل الدخول في إحدى محطات الركاب التي امتلأت بالدخان.
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وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الحريق استمر دقائق قليلة وتسبب بثلاث حالات اختناق بسيطة وتمت معالجتها.
 
وأكد المسؤول أن الحريق لم يؤثر على حركة الطيران.
 
وأفادت وكالة الأنباء العراقية عن اندلاع حريق داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.
 
 
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