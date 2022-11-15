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15 تشرين الثاني 2022 - 15:50
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سقوط صاروخين على بلدة برزيودوف في مقاطعة لوبيسكي البولندية قرب حدود أوكرانيا ومقتل شخصين ووقوع جرحى وبولندا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني

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سقوط صاروخين على بلدة برزيودوف في مقاطعة لوبيسكي البولندية قرب حدود أوكرانيا ومقتل شخصين ووقوع جرحى وبولندا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني
Lebanon News
 
 
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