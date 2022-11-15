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15 تشرين الثاني 2022 - 15:50
15/11/2022 15:50:04
سقوط صاروخين على بلدة برزيودوف في مقاطعة لوبيسكي البولندية قرب حدود أوكرانيا ومقتل شخصين ووقوع جرحى وبولندا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني
سقوط صاروخين على بلدة برزيودوف في مقاطعة لوبيسكي البولندية قرب حدود أوكرانيا ومقتل شخصين ووقوع جرحى وبولندا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني
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LBCI News Lebanon
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