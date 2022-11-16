البيت الأبيض: محادثات هاتفية بين بايدن وستولتنبرغ حول الانفجار في بولندا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ محادثات هاتفية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، بعد سقوط قتيلين في بولندا في انفجار أفادت تقارير غير مؤكدة بأنه نجم عن سقوط صواريخ روسية.

وكان بايدن المتواجد في بالي حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين قد تحادث مع نظيره البولندي اندريه دودا، وأعقب الاتصال بآخر مع ستولتنبرع. ومن المقرر عقد اجتماع طارئ الأربعاء للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للبحث في الواقعة التي شهدتها بولندا والتي وصفتها روسيا بأنها "استفزاز".