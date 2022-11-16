كييف تنفي "نظرية مؤامرة" تفيد بأن صاروخًا أوكرانيًا سقط في بولندا

الإعلان

وصفت كييف المزاعم بأن أحد الصواريخ الأوكرانية سقط في بولندا بأنها "نظرية مؤامرة"، بعد ورود تقارير غير مؤكدة حول سقوط صاروخ روسي الصنع داخل أراضي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة: "روسيا تروّج الآن لنظرية مؤامرة تزعم أن صاروخًا أطلقه سلاح الجوّ الأوكراني سقط في أراضي بولندا. هذا الأمر غير صحيح. يجب ألا يصدق أحد الدعاية الروسية أو ينشر رسائلها".وكان الحاكم الذي عيّنته روسيا لمنطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات روسية قد وصف تقارير أفادت بسقوط صاروخ روسي في بولندا بأنها استفزاز تقف وراءه كييف.وقال دينيس بوشيلين على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوضع في بولندا مجرد استفزاز، محاولة من نظام كييف للزج بمزيد من القوى في النزاع.