السويد ترسل مساعدات عسكرية وانسانية إلى أوكرانيا

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أعلنت السويد الأربعاء إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات كرونة (277 مليون يورو) و 720 مليون كرونة (66,5 مليون يورو) لمساعدتها على مواجهة الشتاء.وستشمل المساعدة العسكرية نظام دفاع جوي وذخيرة، لكن الحكومة لم تحدد طراز النظام، مشيرة إلى "السرية العملياتية".واوضح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن هذه المساعدات هي الحزمة التاسعة التي تقدمها السويد لأوكرانيا والأكبر حتى الآن.سيتم إرسال المساعدات الإنسانية عبر برنامج الأغذية العالمي وصندوق البنك الدولي وبرنامج التعافي الأخضر الأوكراني. كما تتضمن المساعدات العسكرية حاجيات الشتاء مثل الخيام والملابس.سيخصص جزء من المساعدات الإنسانية كذلك إلى مولدافيا المجاورة لأوكرانيا، والتي استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين الأوكرانيين وتعاني بشكل مباشر من تبعات الحرب، بما في ذلك إمدادات الكهرباء من أوكرانيا.