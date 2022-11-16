أخبار دولية
16 تشرين الثاني 2022 - 06:23
Back

موسكو تنفي شن ضربات على كييف وتؤكد أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا

موسكو تنفي شن ضربات على كييف وتؤكد أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار صاروخ, روسيا,أوكرانيا,موسكو تنفي شن ضربات على كييف وتؤكد أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا
episodes
موسكو تنفي شن ضربات على كييف وتؤكد أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا
Lebanon News
أكدت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها لم تشنّ أي ضربة على كييف الثلاثاء وأن الدمار الذي سُجّل في العاصمة الأوكرانية سببه الدفاعات الجوية الأوكرانية.
 
وأكدت الوزارة في بيان أن "كلّ الدمار في الأحياء السكنية في العاصمة الأوكرانية ... هو نتيجة مباشرة لسقوط لصواريخ مضادة للطائرات أطلقتها القوات الأوكرانية وتدميرها ذاتيًا".
الإعلان
     
وأكدت روسيا أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا الثلاثاء، مشيرةً إلى أنها استهدفت القيادة العسكرية الأوكرانية وبنى تحتية للطاقة.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الهدف تحقق، ضربت كافة الصواريخ بدقة الأهداف المحددة، كلّ هذه المواقع دُمّرت" مضيفةً أنها استهدفت "نظام القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة المرتبطة بها".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً