موسكو تنفي شن ضربات على كييف وتؤكد أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها لم تشنّ أي ضربة على كييف الثلاثاء وأن الدمار الذي سُجّل في العاصمة الأوكرانية سببه الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأكدت الوزارة في بيان أن "كلّ الدمار في الأحياء السكنية في العاصمة الأوكرانية ... هو نتيجة مباشرة لسقوط لصواريخ مضادة للطائرات أطلقتها القوات الأوكرانية وتدميرها ذاتيًا".وأكدت روسيا أنها دمّرت كافة أهدافها في ضرباتها الكثيفة على أوكرانيا الثلاثاء، مشيرةً إلى أنها استهدفت القيادة العسكرية الأوكرانية وبنى تحتية للطاقة.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الهدف تحقق، ضربت كافة الصواريخ بدقة الأهداف المحددة، كلّ هذه المواقع دُمّرت" مضيفةً أنها استهدفت "نظام القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة المرتبطة بها".