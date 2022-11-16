القضاء الألماني يلغي نتائج انتخابات 2021 في برلين بسبب مخالفات

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قررت المحكمة الدستورية في برلين إلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول 2021 في العاصمة الألمانية، بعدما شابتها مخالفات عدة.وأعلنت رئيسة المحكمة الدستورية في برلين لودغيرا سيلتينغ أن انتخابات مجلس النواب ومجالس المقاطعات تعتبر باطلة في جميع أنحاء المنطقة الانتخابية.وتحدث حكماء محكمة برلين خصوصا لتبرير قرارهم عن "تواتر وخطورة الأخطاء في التصويت" الناتجة برأيهم عن "عيوب منهجية في التحضير للانتخابات".ويفترض أن ينظم اقتراع جديد مع نفس المرشحين خلال تسعين يوما ربما في 12 شباط.وتقود المدينة حاليا الوزيرة السابقة فرانزيسكا غيفي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي على رأس تحالف مع حزب الخضر واليسار الراديكالي.وكانت النتيجة أن الناخبين اشتكوا من عدم تمكنهم من الذهاب للتصويت بسبب هذه الاضطرابات أو من الاضطرار إلى الانتظار لساعات قبل أن يتمكنوا من التصويت بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع.كما تعطلت عمليات تصويت عديدة بسبب وجود أوراق اقتراع غير صحيحة أو مفقودة وكذلك بسبب عدم كفاية عدد صناديق الاقتراع.وأدت هذه الفوضى إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى المحكمة الدستورية المحلية.