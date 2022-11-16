جهاز "إم آي5": إيران تسعى لـ"خطف أو قتل" معارضين في بريطانيا

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تسعى إيران لخطف أو قتل أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة تعتبرهم "أعداء النظام"، وفق ما أعلن مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي5" اليوم، مشيرا إلى الكشف عن 10 خطط على الأقل من هذا النوع خلال العام الحالي.وحذّر كين ماكالوم في خطاب في مقر الوكالة من أن إيران "تمثّل تهديدا مباشرا للمملكة المتحدة، من خلال أجهزة استخباراتها العدائية".وقال: "يشمل أكثرها شدة طموحات بخطف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقرّهم المملكة المتحدة يعتبرون أعداء النظام".وأضاف: "شهدنا 10 تهديدات محتملة على الأقل من هذا القبيل منذ كانون الثاني. نتعاون مع شركاء محليين ودوليين لعرقلة هذا النشاط غير المقبول إطلاقا".واستدعى وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي الأسبوع الماضي أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، متهما طهران بتهديد حياة صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة.وتزامن ذلك مع حصول بطلة المصارعة المولودة في إيران مليكة بلالي (22 عاما)، المقيمة حاليًا في اسكتلندا، على حماية من الشرطة عقب الإعلان عن أنها تلقت هي أيضا تهديدات بالقتل.وذكرت تقارير بأن التهديدات للأشخاص المقيمين خارج إيران ازدادت منذ اندلعت الاحتجاجات المناهضة للنظام في أعقاب وفاة مهسا أميني في منتصف أيلول أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.وانخرطت طهران ولندن في سجالات خلال السنوات الأخيرة على خلفية سجن مواطنين بريطانيين في إيران.ولعل القضية الأبرز كانت قضية البريطانية-الإيرانية نازنين زاغاري راتكليف التي أفرج عنها في آذار بعدما سُجنت ست سنوات في طهران.