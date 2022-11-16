أثينا: إيران أفرجت عن ناقلتَي نفط يونانيتين احتجزتهما في أيار

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أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية اليوم، أن إيران أفرجت عن ناقلتَي نفط ترفعان العلم اليوناني احتجزهما الحرس الثوري الإيراني في أيار ردًا على احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية.وقالت الوزارة: "بعد محادثات استمرّت أشهرًا مع إيران، غادرت إيران اليوم سفينتا برودنت وورير Prudent Warrior ودلتا بوسايدون Delta Poseidon اللتان ترفعان العلم اليوناني وكانتا محتجزتَين منذ 27 أيار".وزار نائب وزير البحرية التجارية اليونانية طهران اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الناقلتين، وفق ما ذكرت الوزارة.وبدأ الخلاف بعدما احتُجزت ناقلة نفط ترفع العلم الروسي ومحمّلة بالوقود الإيراني في نيسان قرب أثينا بناء على طلب وزارة الخزانة الأميركية.وذكرت اليونان حينذاك أنها تطبّق العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزو أوكرانيا في شباط.وبينما ذكرت أثينا أنها ستوصل النفط إلى واشنطن، أنزلت مروحيات إيرانية فرق كوماندوس على متن الناقلتين اللتين نُقلتا إلى ميناء بندر عباس.وكانت إحداهما "دلتا بوسايدون" تبحر في المياه الدولية حينذاك، وفق ما أعلنت الخارجية اليونانية في أيار.