إردوغان: لن تحاول الولايات المتحدة ولا روسيا استخدام الأسلحة النووية

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اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس بعد لقاء جمع رئيسي الاستخبارات الأميركية والروسية في أنقرة، إن أيًا من البلدين لن يحاول استخدام الأسلحة النووية.ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن إردوغان قوله "وفق المعلومات التي تلقيتها من مدير الاستخبارات (التركي) بشأن الولايات المتحدة وروسيا، لن يسعى أيّ من الجانبين إلى استخدام الأسلحة النووية".والتقى مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ونظيره الروسي سيرغي ناريشكين في بداية الأسبوع في العاصمة التركية، حسبما أعلنت الرئاسة التركية.وحذر بيرنز مدير الاستخبارات الروسية من عواقب اللجوء إلى السلاح النووي الذي هدّدت روسيا باستخدامه في أوكرانيا، وفقاً للبيت الأبيض.وكان البيت الأبيض قد أكد أنّ هذا الاجتماع "لا يتعلّق بأي نوع من أنواع المفاوضات" وليس "لمناقشة تسوية الحرب في أوكرانيا".