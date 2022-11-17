تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية

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LBCI News Lebanon

اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الأسود، والذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا في تموز الماضي، تم تمديده وفقًا للأحكام الحالية" المعتمدة منذ تموز، وفق كل من اوكرانيا وتركيا، على ان يبقى ساريا لمدة 120 يوما.