أخبار دولية
17 تشرين الثاني 2022 - 07:11
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تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية

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Lebanon News
اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الأسود، والذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا في تموز الماضي، تم تمديده وفقًا للأحكام الحالية" المعتمدة منذ تموز، وفق كل من اوكرانيا وتركيا، على ان يبقى ساريا  لمدة 120 يوما.
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