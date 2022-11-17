أخبار دولية
17 تشرين الثاني 2022 - 07:11
17/11/2022 07:11:12
تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية
تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية
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LBCI News Lebanon
اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الأسود، والذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا في تموز الماضي، تم تمديده وفقًا للأحكام الحالية" المعتمدة منذ تموز، وفق كل من اوكرانيا وتركيا، على ان يبقى ساريا لمدة 120 يوما.
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