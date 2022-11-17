الأمم المتحدة: إضراب أكثر من 70 سجيناً في العاصمة الليبية

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عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس، عن قلقها على مصير أكثر من سبعين سجينا مضربين عن الطعام في أحد سجون العاصمة طرابلس، داعية السلطات إلى الإفراج عن "المحتجزين دون أساس قانوني".وقالت البعثة في بيان أنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقارير تتحدث عن "إضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام".ويقع سجن معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، ويخضع لحراسة مشددة لأن أغلب نزلائه من رموز نظام معمر القذافي إلى جانب عناصر وقادة تنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتقلوا في السنوات الماضية.