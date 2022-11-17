أخبار دولية
17 تشرين الثاني 2022 - 10:56
Back

ايران تتهم اسرائيل واستخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب اهلية

ايران تتهم اسرائيل واستخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب اهلية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حرب اهلية, استخبارات غربية, اسرائيل,ايران,ايران تتهم اسرائيل واستخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب اهلية
episodes
ايران تتهم اسرائيل واستخبارات غربية بـ&quot;التخطيط&quot; لحرب اهلية
Lebanon News
اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس اسرائيل وأجهزة استخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب أهلية في إيران. 
     
وتهز موجة من التظاهرات الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال اعتقالها في 16 أيلول من قبل شرطة الاخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران. 
الإعلان
      
وقال عبد اللهيان في تغريدة نُشرت الخميس بعد يوم من اعتداءين في مدينتين بإيران أسفرا عن مقتل عشرة أشخاص إن إسرائيل و"أجهزة الاستخبارات وبعض السياسيين الغربيين خططوا لحرب يرافقها تدمير إيران وتفككها". 
      
وأضاف "يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا ولا السودان. اليوم الأعداء يستهدفون سلامة إيران وهويتها الإيرانية لكن حكمة شعبنا أحبطت خطتهم". 
      
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي قوله في قم إن "الولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية وحلفاءها يستعدون لمحاربة الله ورسوله والشهداء". 
     
وأضاف "هذه مؤامرة ضخمة على الأمة وبعض الأشخاص داخل البلاد أصبحوا دمى في يد العدو لتدمير الامة الايرانية".
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً