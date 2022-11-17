أخبار دولية
17 تشرين الثاني 2022 - 15:25
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مصرع 20 فلسطينيًا في حريق شب في منزل في شمال قطاع غزة

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مصرع 20 فلسطينيًا في حريق شب في منزل في شمال قطاع غزة
Lebanon News
أفاد مصدر طبي والدفاع المدني بأن عشرين فلسطينيًا على الأقل قضوا في حريق شب مساء الخميس في منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.
 
وقال مدير مستشفى "الأندونيسي" في جباليا صلاح أبو ليلى: "وصلت إلى مستشفى الأندونيسي عشرون جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا".
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كما قال مسؤل في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين: "إنتشلنا جثثًا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي،" موضحًا أن "الدفاع المدني بذل جهودًا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدًا".

وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني إنتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية في مخيم جباليا، مبينًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.
     
وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلًا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.
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