كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات

الإعلان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات الجمعة وفقا للجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.وقال مسؤول دفاعي لوكالة فرانس برس إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل. وقبيل ذلك، كان الجيش الكوري الجنوبي أشار إلى أنه رصد "إطلاق صاروخ بالستي غير محدد باتجاه الشرق".وأكدت اليابان أيضا إطلاق الصاروخ واصفة ما حصل بأنه "غير مقبول إطلاقا"، حسبما قال رئيس وزرائها فوميو كيشيدا.وقال كيشيدا "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو"، واصفا عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، ومشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.