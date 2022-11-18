أخبار دولية
18 تشرين الثاني 2022 - 01:39
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السفير الأميركي لدى إسرائيل يزور مستوطنة بالضفة الغربية

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السفير الأميركي لدى إسرائيل يزور مستوطنة بالضفة الغربية
Lebanon News
زار السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة الخميس لتقديم تعازيه لأسرة أحد ضحايا هجوم كان قد شنه فلسطيني.
 
     
وقال المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان في بيان إن السفير زار مستوطنة كريات نيتافيم.
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