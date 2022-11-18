السفير الأميركي لدى إسرائيل يزور مستوطنة بالضفة الغربية

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LBCI News Lebanon

زار السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة الخميس لتقديم تعازيه لأسرة أحد ضحايا هجوم كان قد شنه فلسطيني.





وقال المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان في بيان إن السفير زار مستوطنة كريات نيتافيم.