أخبار دولية
18 تشرين الثاني 2022 - 01:42
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مصرع 21 فلسطينيا في حريق شب في منزل بشمال قطاع غزة

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مصرع 21 فلسطينيا في حريق شب في منزل بشمال قطاع غزة
Lebanon News
قضى 21 فلسطينيًا على الأقلّ، بينهم أطفال، في حريق شبّ مساء الخميس في منزل في مخيّم جباليا للّاجئين في شمال غزة، وفق ما أفاد مسؤولون في القطاع.
 
     
وقال مدير مستشفى "الأندونيسي" في جباليا صلاح أبو ليلى "وصلت إلى مستشفى الأندونيسي عشرون جثّة متفحّمة على الأقلّ نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا"، لافتًا إلى أنّ بين القتلى سبعة أطفال على الأقلّ.
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وتحدّثت حركة حماس وأجهزة الإسعاف في غزة عن مصرع 21 شخصًا.
 
     
وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في غزّة وصل إلى مكان الحريق للصحافيّين "انتشلنا جثثًا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي"، موضحًا أنّ الدفاع المدني "بذل جهودًا جبّارة لإخماد الحريق، لكنّ إمكاناتنا متواضعة جدًا".
 
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