كامالا هاريس تعقد اجتماعا طارئا مع ممثلي خمس دول على هامش "ابيك" بشأن الصاروخ الكوري الشمالي

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تعقد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس اجتماعا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا الجمعة بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.وقال المسؤول إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ بالستي من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" سقط قبالة سواحل اليابان.وسيحضر الاجتماع رؤساء وزراء اليابان فوميو كيشيدا وكوريا الجنوبية هان دوك سو واستراليا وأنتوني ألبانيزي ونيوزيلندا جاسيندا أرديرن وكندا جاستن ترودو.وقالت اليابان إن الصاروخ سقط في مياهها ويتسم بالمدى الضروري لبلوغ الأراضي الأميركية.ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أسابيع من التوتر المتصاعد مع كوريا الشمالية التي تعتقد الاستخبارات الأميركية أنها تخطط لإجراء تجربة نووية سابعة.