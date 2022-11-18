موسكو تأمل في تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة

الإعلان

أعلنت روسيا الجمعة أنها تأمل في حصول تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يشمل بشكل خاص تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي تحتجزه السلطات الأميركية.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "آمل ألا يكون احتمال (التبادل) خبرا فقط انما ان يتعزز وأن يحين الوقت الذي سنتوصل فيه الى اتفاق ملموس".وأضاف ان مفاوضات جرت "بطريقة مهنية" عبر "قناة مكرسة خصيصا" لذلك.وتأتي هذه التصريحات غداة الاعلان عن نقل لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر الى سجن عقابي روسي.وحُكم على اللاعبة الأميركية بالسجن تسع سنوات في آب لحيازتها عبوات سجائر إلكترونية مع كمية صغيرة من زيت القنب في مطار موسكو في شباط/فبراير.ويندد مؤيدوها بقضية سياسية متهمين السلطات الروسية باحتجازها رهينة في إطار من التوتر بين موسكو وواشنطن بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.وجرت مشاورات منذ عدة أشهر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء يشمل غراينر وأميركيين آخرين معتقلين لدى موسكو التي تأمل من جهتها في الافراج عن بوت.وكان بوت المعروف باسم "تاجر الموت" أوقف في تايلاند في 2008 ويقضي حاليا عقوبة سجن 25 عاما في الولايات المتحدة. كانت قصته مصدر وحي لفيلم "Lord of War" الذي يلعب فيه نيكولاس كايج دور تاجر أسلحة.وانتقدت روسيا عدة مرات الولايات المتحدة لادلائها بتصريحات علنية حول المفاوضات المتعلقة بتبادل سجناء داعية الى ابقائها سرية.وقال ريابكوف: "في الوقت الراهن، لم نتوصل الى عامل مشترك لكن من المؤكد ان فيكتور بوت من بين الأشخاص المعنيين بالمحادثات، ونأمل في التوصل الى نتيجة إيجابية".