أخبار دولية
18 تشرين الثاني 2022 - 07:58
18/11/2022 07:58:00
افتتاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك... ماذا في التفاصيل؟
افتتاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك
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LBCI News Lebanon
على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتواصل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية، انعقدت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بانكوك، في اول اجتماع حضوري لقادتها منذ عام 2018 ويستمر حتى السبت.
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