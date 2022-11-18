أخبار دولية
18 تشرين الثاني 2022 - 10:23
18/11/2022 10:23:14
زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة غرب إندونيسيا
زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة غرب إندونيسيا
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LBCI News Lebanon
ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالى الساعة 20,30 (13,30 ت غ) على عمق نحو 212 كلم جنوب غرب بينغكولو.
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