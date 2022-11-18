زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالى الساعة 20,30 (13,30 ت غ) على عمق نحو 212 كلم جنوب غرب بينغكولو.